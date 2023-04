Wilsdruff - Einsatzkräfte der Polizei haben einen 46 Jahre alten Mann auf der Autobahn 4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) durch Schüsse schwer verletzt. Der Mann sei am Samstagabend auf der Autobahn in Richtung Dresden vor den Beamten geflüchtet, als ihn diese kontrollieren wollten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit Unterstützung von Kräften der Direktion in Chemnitz nahmen die Beamten der Direktion Zwickau die Verfolgung auf und stoppten das Auto des Mannes an der Anschlussstelle Wilsdruff.

Als ihn die Beamten anschließend kontrollieren wollten, sei der Mann unvermittelt losgefahren und habe dabei einen Polizisten erfasst, hieß es. Daraufhin hatten die Beamten den Angaben zufolge auf den 46-Jährigen geschossen, der trotzdem noch einige Kilometer weiterfuhr, jedoch kurz vor dem Autobahndreieck Dresden-West stoppte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Im Nachgang stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass das Kennzeichen des Autos gestohlen war. Zudem besaß der 46-Jährige keinen Führerschein. Die Polizei in Dresden hat den Fall übernommen. Dabei werde unter anderem geprüft, ob der Gebrauch der Schusswaffe rechtmäßig war. Der von dem 46-Jährigen mit dem Auto erfasste Polizist habe ärztlich behandelt werden müssen.