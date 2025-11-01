Schläge statt Date - Ein Treffen mit einer Chatbekanntschaft wird für einen Mann in Bremen zum Verhängnis. Er wird zusammengeschlagen und ausgeraubt.

Ein Treffen mit einer Frau aus einem Online-Chat endet für einen 26-Jährigen im Krankenhaus. (Symbolbild)

Bremen - Statt eines romantischen Dates mit einer Chatbekanntschaft haben zwei Angreifer auf einen Mann in Bremen gewartet und ihn verprügelt. Der 26-Jährige habe sich über ein Chatportal mit einer Frau verabredet, teilte die Polizei mit. Bei dem Treffen lockte die Frau den Mann dann in einen Park, wo er plötzlich von zwei maskierten Männern angegriffen wurde.

Sie bedrohten ihn mit einem Messer und schlugen und traten auf ihn ein. Die Diebe entwendeten ihm Geld, eine Bankkarte und sein Handy. Anschließend flüchteten sie gemeinsam mit der Frau.

Der 26-Jährige erlitt bei dem Angriff am Freitagabend unter anderem einen Jochbeinbruch und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt wegen schweren Raubes.