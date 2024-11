Zwei Männer geraten auf einem Gehweg in Streit. Einer von ihnen wird mit einem Messer verletzt und kommt mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Mann musste nach einem Streit in Berlin notoperiert werden. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Berlin-Pankow ist ein 21-Jähriger mit einem Messer verletzt und notoperiert worden. Er sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen und bisher nicht vernehmungsfähig gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Angaben der Polizei zufolge war der 21-Jährige mit einem 20 Jahre alten Mann am Freitagabend auf dem Gehweg vor einer Flüchtlingsunterkunft in Weißensee in Streit geraten. Der 20-Jährige soll mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben, wie es weiter hieß.

Er sei mit einer Stichverletzung im Oberkörper und einer Schnittverletzung am Kopf in ein Krankenhaus gekommen, dort sei er notoperiert worden. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte stellten das mutmaßliche eingesetzte Messer sicher. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar.