Zwei Männer streiten sich am frühen Morgen am Boxhagener Platz. Dann eskaliert die Situation.

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist ein 30-Jähriger in Berlin-Friedrichshain mit einem Messer am Bauch schwer verletzt worden. Er wurde in einem Krankenhaus operiert, Lebensgefahr bestand jedoch nicht, wie die Polizei mitteilte. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Männer am Boxhagener Platz am frühen Freitagmorgen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Der 25-Jährige soll zum Messer gegriffen haben, nachdem ihn der Ältere zuvor geschlagen haben soll. Gäste einer Bar hatten die Männer bemerkt und riefen den Rettungsdienst sowie die Polizei gerufen. Zu den Gründen der Auseinandersetzung gab es zunächst keine Angaben.