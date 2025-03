Schönebeck - Bei einem Polizeieinsatz in Schönebeck ist ein Mann von der Polizei angeschossen worden und anschließend im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, kam es am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt im Salzlandkreis zu einem Polizeieinsatz. Ein 26 Jahre alter Afghane soll einen 26 Jahre alten Deutschen bedroht haben.

Da der Afghane auch die hinzugezogenen Polizisten mit einem Messer bedroht habe, sei eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes alarmiert worden. In der Folge sei dann eine „Schussabgabe auf den Tatverdächtigen“ erfolgt, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Mann sei im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauerten an.