Eschede - Bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Eschede im Landkreis Celle ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Der Mann sei bei dem Brand am frühen Donnerstagmorgen tot in seiner Wohnung gefunden worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. 35 weitere Bewohner der Einrichtung seien unverletzt geblieben und in Sicherheit gebracht worden.

Feuerwehrleute löschten den Brand nach wenigen Stunden. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.