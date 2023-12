Lawalde - Wahrscheinlich bei dem Versuch, einen durchgebrannten Topf mit Essensresten ins Freie zu bringen, hat ein Mann in Ostsachsen ein Feuer in seinem Haus ausgelöst. Dabei sei der 60-Jährige am Freitag schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Im Flur des Hauses in Lawalde hätten Flammen gelodert und es habe stark gequalmt. Die Feuerwehr rettete den 60-Jährigen aus dem Haus. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 25.000 Euro. Ein Brandspezialist soll nun den genauen Hergang des Geschehens untersuchen.