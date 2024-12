Die Polizei wird in der Nacht zu einem Geschäft in Wilmersdorf gerufen. Dort eingetroffen, hören sie auf einmal ein lautes Klirren. Wollte der Mann Böller stehlen?

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Wilmersdorf einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Eine Zeugin meldete in der Nacht Beschädigungen an der Hintertür eines Ladens in der Berliner Straße, wie die Behörde mitteilte. Dort angekommen, hörten die Einsatzkräfte ein Klirren an der Vorderseite des Geschäfts.

Den Angaben zufolge sahen sie einen Mann davonlaufen. Das Schaufenster des Geschäfts war eingeschlagen. Kartons mit Pyrotechnik standen darin zur Abholung bereit. In der Nähe konnten sie den 20-Jährigen festnehmen, der polizeibekannt sein soll. An der Hand hatte er Schnittwunden, die er sich bei dem mutmaßlichen Einbruch zugezogen haben soll.