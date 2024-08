In Helmstedt hat es gleich zweimal gebrannt. Bei einem der Brände wurde ein Mann schwer verletzt, beim anderen musste die Feuerwehr gleich zehn Menschen retten.

Zwei Brände in Helmstedt

Bei einem Brand in Helmstedt wurde ein Mann schwer verletzt. (Symbolbild)

Helmstedt - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt ist ein Mann am späten Nachmittag schwer verletzt worden. Er konnte sich noch vor die Tür seiner Wohnung retten, wie die Feuerwehr mitteilte. Dort fanden ihn die Retter und brachten ihn umgehend ins Krankenhaus.

Der Mann habe zunächst vermutet, seine Frau halte sich noch in der brennenden Wohnung auf - diese wurde jedoch später vor dem Haus entdeckt. Was genau dem Brand auslöste, sei bisher unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Zehn Menschen bei weiterem Brand gerettet

Zuvor hatten die Einsatzkräfte bereits in der Nacht zum Donnerstag bei einem weiteren Brand in Helmstedt zehn Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. Im Eingangsbereich des Hauses habe es gegen 2.30 Uhr nachts lichterloh gebrannt, hieß es von der Feuerwehr.

An nahezu allen Fenstern hätten sich Menschen befunden, die um Hilfe gerufen hätten. Mit einer Drehleiter und einer anderen Leiter wurden die Bewohner aus dem Haus gerettet. Verletzte gab es nicht.

Für die Familien sei eine Notunterkunft durch die Stadt Helmstedt organisiert worden, hieß es. Das Haus sei bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Ursache für das Feuer ist bisher unbekannt, Brandermittler nahmen ihre Arbeit auf.