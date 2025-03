An einem Dönerstand kommt es in Angermünde zu einer Auseinandersetzung. Am Ende trägt ein Mann eine Kopfwunde davon.

Mann bei Auseinandersetzung an Dönerstand am Kopf verletzt

Angermünde - Bei einer Schlägerei in Angermünde (Uckermark) ist ein 50-Jähriger am Kopf verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn mit einer blutenden Platzwunde in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Dessen Angaben zufolge soll er an einer Bahnhofsunterführung von drei unbekannten Männern mit Tritten und Schlägen angegriffen worden sein.

Eine Zeugin hatte laut Mitteilung vor Mitternacht die Polizei gerufen, weil sie die Auseinandersetzung an einem Dönerstand bei der Unterführung beobachtet hatte. Als die Beamten eintrafen, waren die Verdächtigen schon geflüchtet. Die Suche nach ihnen verlief laut Polizei erfolglos. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst noch unklar.