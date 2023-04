Halle/Berlin - Ein 54-jähriger Mann hat kurz nach seiner Haftentlassung am Freitag mehrere Straftaten begangen. Zunächst war er in einem Zug von Berlin nach Halle ohne gültiges Ticket unterwegs, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Während einer Fahrscheinkontrolle versuchte der Mann einem hinzugerufenen Bundespolizisten die Dokumente zu entreißen und griff ihn an.

Dabei schlug er laut Polizei in Richtung des Kopfes und des Oberkörpers. Der Beamte brachte den Angreifer daraufhin zu Boden und fesselte ihn. Eine später durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Widerstandes gegen sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.