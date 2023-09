Berlin - Ein Streit zwischen einem Mann und zwei Frauen hat in Berlin den Einsatz einer Spezialeinheit der Polizei ausgelöst. Der Streit eskalierte am späten Dienstagabend in der Wohnung des 34-jährigen Mannes, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll der Mann die beiden Frauen im Alter von 33 und 24 Jahren mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Die Frauen, die nach einem Bericht der „B.Z.“ Prostituierte waren, flohen. Dann bemerkte eine von ihnen, dass sie ihr Handy vergessen hatte. Sie alarmierte die Polizei, die wiederum schickte ein Spezialeinsatzkommando (SEK), das die Wohnung in der Nacht stürmte und den Mann festnahm.