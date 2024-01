Halle - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend Mitarbeiter eines Supermarktes in Halle bedroht und Bargeld gestohlen. Der Mann habe einen pistolenähnlichen Gegenstand bei sich gehabt und einen Menschen angegriffen, teilte die Polizei Halle am Donnerstag mit. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann floh demnach mit Bargeld. Angaben zur Höhe wurden nicht gemacht. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung.