Mann bedroht Menschen in Görlitz mit Schreckschusswaffe

Görlitz - Ein 43-Jähriger soll am späten Dienstagabend mehrere Menschen auf dem Sechsstädteplatz in Görlitz mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Nach ersten Erkenntnissen war vorher ein verbaler Streit entstanden, wie die Polizei Görlitz am Mittwoch mitteilte.

Zwei Zeugen überwältigten den Mann und nahmen ihm die Waffe ab, wie es hieß. Ein Drogentest reagierte bei dem 43-Jährigen den Angaben zufolge positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Waffe sicher und ermitteln gegen den Mann wegen der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.