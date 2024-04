Coswig - Ein 29 Jahre alter Mann soll am Mittwochmorgen Menschen in einer Tankstelle an der A9 bei Coswig mit einer Hantelscheibe bedroht und randaliert haben. Verletzte gab es keine, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Mittwoch mitteilten.

Der Mann bedrohte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 5 Uhr morgens die Kunden und das Personal der Tankstelle und warf mit diversen Gegenständen, wie etwa Flaschen, um sich. Dabei beschädigte er Fenster und Inneneinrichtung der Tankstelle, wie es hieß. Die restlichen Menschen verließen den Raum.

Etwa eine Stunde später nahmen Polizisten den widerstandslosen Mann in Gewahrsam. Er kam den Angaben zufolge in eine psychiatrische Klinik.