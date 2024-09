Halle - In Halle sind am Nachmittag Spezialkräfte der Polizei wegen einer Bedrohungslage im Einsatz gewesen. Ein Mann soll in der Südstadt Kinder und Jugendliche mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Schüsse seien nicht gefallen. Der Tatverdächtige sei schließlich in seiner Wohnung angetroffen worden. Der Einsatz lief auch am späten Nachmittag noch.