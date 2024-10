Mit einer Schreckschusspistole bedroht ein Mann in einer Polizeiwache in Berlin-Wittenau Polizeibeamte. Er wird überwältigt und festgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mann hat in einer Polizeiwache in Berlin-Wittenau Beamte mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der 59-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Den Angaben zufolge betrat der Mann am Samstagabend die Polizeiwache in der Straße Am Nordgraben und soll versucht haben, dort in den Sicherheitsbereich einzudringen. Er habe die Pistole gezogen und damit die Beamten bedroht, denen es jedoch gelang, den Eindringling zu überwältigen.

Bei dem Mann wurden ein Schlagring sowie mehrere vermutlich mit Drogen gefüllte Gefäße und verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Nachdem ihm Blut entnommen worden war, wurde der Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.