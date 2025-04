Ein Betrunkener randaliert in einer Berliner Unterkunft - trotz Hausverbots. Die Polizei will ihn stoppen. Doch der Mann wehrt sich.

Berlin - Mit einem Küchenmesser in der Hand und fast drei Promille im Blut soll ein Mann in einer Unterkunft in Pankow eine Familie bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, forderten die Beamten ihn mehrfach dazu auf, die Unterkunft zu verlassen. Schließlich sei der betrunkene Mann festgenommen worden. Das Messer habe er da nicht mehr bei sich gehabt.

Bei seiner Festnahme wehrte sich der 39-Jährige der Polizei zufolge erheblich und verletzte dadurch eine Polizistin sowie einen Polizisten leicht. Letztlich sei der Mann mit einem Taser zu Boden gebracht worden. Er kam in ein Krankenhaus und im Anschluss zum Ausnüchtern in Polizeigewahrsam.

Nach Polizeiangaben ist der 39-Jährige in dem Wohnhaus im Ortsteil Heinersdorf zwar gemeldet, hatte aber Hausverbot.