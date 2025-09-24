Wo hält sich der aus einer Psychiatrie in Osnabrück entkommene 35-Jährige auf? Die Polizei hat dazu bislang keine Erkenntnisse. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht weiter nach einem 35-jährigen Mann, der aus der Psychiatrie entkommen ist. (Symbolbild)

Stade/Osnabrück - Die Polizei sucht weiter nach einem mutmaßlich gefährlichen Mann, der am Dienstagvormittag aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück geflohen ist. Es sei unklar, wo sich der 35-Jährige aufhalte, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittler haben ein Foto des Gesuchten veröffentlicht und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Menschen sollten ihn aber nicht ansprechen. Aufgrund einer Erkrankung des Mannes sei nicht auszuschließen, dass von ihm eine Gefahr ausgehe, teilte die Polizei mit.

Der Mann war nach einer gerichtlichen Anordnung in der Psychiatrie untergebracht. Nach einem „Bild“-Bericht soll der 35-Jährige im November 2019 einen anderen Mann im Landkreis Stade mit einem Messer getötet haben. Die Polizei wollte dazu keine Angaben machen.