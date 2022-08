Mann aus Fenster mit Softair-Waffe beschossen

Berlin - Die Polizei hat in einer Wohnung in Berlin-Fennpfuhl mehrere Softair-Waffen und Munition sichergestellt. Ein 51-Jähriger alarmierte am Mittwochabend die Polizei, nachdem er eigenen Angaben zufolge aus einem Mehrfamilienhaus am Weißenseer Weg mit einer Softair-Waffe beschossen wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einsatzkräfte machten demnach die Wohnung eines 19-Jährigen im sechsten Stock aus. Bei der Durchsuchung wurden die Waffen entdeckt. Gegen den jungen Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt.