Wegen einer männlichen Leiche wird die Polizei am Morgen alarmiert. Die Umstände deuten laut Polizei auf eine Gewalttat hin.

Ein Mann wurde in Berlin-Reinickendorf erschlagen.

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Reinickendorf in der Öffentlichkeit getötet worden. Vermutlich soll das Opfer erschlagen worden sein. Das berichteten Zeugen der Tat. Die Polizei nahm mehrere Männer, die in der Nähe des Toten standen, als mutmaßliche Täter fest. Eine Mordkommission ermittelt.

Am Morgen um kurz nach 8.00 Uhr sei in der Walliser Straße auf dem Gehweg ein toter Mann gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Alarmierte Polizisten und Sanitäter hätten vergeblich versucht, den Mann wiederzubeleben.

Die Gewalttat und der vorherige laute Streit sei von Zeugen auf der Straße und auch von Balkonen aus verfolgt worden sein. Nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ sollen mehrere Täter mit Baseballschlägern auf das Opfer eingeschlagen haben. Zuvor soll das Opfer laut dem Bericht mit einer Machete in einer Bäckerei erschienen sein.

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und befragte viele Anwohner. Experten der Kriminaltechnik untersuchten die Umgebung und sicherten Spuren und andere mögliche Beweise.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) teilte mit: „Wir erleben in der Hauptstadt leider immer häufiger, dass Streitigkeiten mit Gewalt und dem Einsatz von tödlichen Waffen ausgetragen werden. Wir haben große Hoffnungen, dass die Tat lückenlos aufgeklärt wird.“