Durch ein geöffnetes Autofenster schlägt ein Mann in Dresden auf eine Frau ein. Auch Passanten verletzt er. Der Mann kommt per Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik. Vieles bleibt offen.

Dresden - Nach dem mutmaßlichen Angriff auf mehrere Menschen in Dresden ist ein Mann in eine Psychiatrie eingeliefert worden. Am Vormittag habe der 31-Jährige zunächst eine Frau unvermittelt angegriffen, die mit ihrem Kind an einer Tramhaltestelle in der Leipziger Straße stand, teilte die Polizei mit. Kurz darauf habe der Mann eine weitere Frau geschlagen und getreten.

Der Polizei zufolge soll der Mann durch ein geöffnetes Autofenster auf eine Autofahrerin eingeschlagen haben. Einen zu Hilfe geeilten Passant zu Hilfe habe er ebenfalls attackiert. Der Passant habe den mutmaßlichen Angreifer aber festhalten können, bevor Polizeibeamte ihn festnahmen. Dabei habe der Mann religiöse Sprüche gerufen. Das Motiv der Tat sei aber noch unklar, teilte die Behörde weiter mit.

Die vier Verletzten wurden medizinisch versorgt, eine der Frauen kam ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Der 31-Jährige soll laut Polizei psychisch auffällig gewesen sein und in eine Psychiatrie zwangseingewiesen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung.