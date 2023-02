Cottbus - Ein unter Drogen stehender Schwarzfahrer hat am Dienstagmorgen in Cottbus zwei Bundespolizisten mit einem Messer attackiert. Der 24-Jährige zog unvermittelt das Messer und versuchte in Richtung der Einsatzkräfte zu stechen, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der anschließenden Fesselung am Boden verletzte er einen Beamten mit dem Messer im Leistenbereich. Der andere verletzte sich an der Hand. Der Polizist mit der Verletzung am Leistenbereich wurde in eine Klinik gebracht.

Nach Angaben der Bundespolizei soll der Mann ohne Fahrschein von Berlin nach Cottbus gefahren sein und wollte nach Görlitz weiter. Der Mann versuchte zunächst, vor der alarmierten Polizei zu flüchten. Auf dem Bahnhofsvorplatz wurde der Mann gestellt, wo es dann zu der Attacke kam. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Bei einer Durchsuchung wurden mögliche Drogen gefunden. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.