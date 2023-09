Bremen - Vor einem Monat hatte eine Passantin einen Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Straße in Bremen gefunden - nun ist der 37-Jährige gestorben. „Eine Gewalttat kann nicht ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Mordkommission ermittle, was in der Nacht am 20. August passiert ist.

Der 37-Jährige feierte mit Freunden in der Stadt, machte sich dann aber allein auf den Nachhauseweg. Eine Passantin fand den bewusstlosen Mann mit einer Kopfplatzwunde. Sein Handy war nicht bei ihm. Im Krankenhaus wurde der 37-Jährige notoperiert. Einen Monat später erlag er am Mittwoch seinen Verletzungen.