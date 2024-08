Nach einer Kontrolle an der tschechischen Grenze kommt ein 32-Jähriger für 75 Tag in Haft. Archivbild

Breitenau/Berggißhübel - Nach einer Kontrolle an der Grenze zu Tschechien muss ein Mann für 75 Tage ins Gefängnis. Der 32-Jährige wollte am Dienstag als Insasse eines Autos einreisen, wie die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mitteilte. Bei der Kontrolle auf der Autobahn A17 am Grenzübergang Breitenau (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) stellten die Beamten jedoch fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Ansbach in Bayern wegen gefährlicher Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann hätte auch eine Geldstrafe von 4.586 Euro entrichten können, was er jedoch nicht konnte. Er wurde deshalb in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht.