Berlin - Ein Mann ist bei einem Streit am S-Bahnhof Tempelhof mit einem Messer attackiert worden. Der 42-Jährige erlitt am Donnerstagabend Verletzungen am Kopf und am Rücken, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, wo er stationär verblieb. Die Polizei ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Mann am Eingang des S-Bahnhofs mit einem anderen Mann in ein Streitgespräch. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Angreifer ein Messer genommen und den 42-Jährigen verletzt haben. Anschließend flüchtete der Täter. Angaben zum Hintergrund des Streits lagen zunächst nicht vor.