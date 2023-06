Stendal/Magedeburg - Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist bei Kontrollen am Hauptbahnhof Stendal verhaftet worden. Er wurde zunächst in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und kam wieder frei, nachdem für ihn eine ausstehende Geldsumme bezahlt worden war, wie die Polizei in Magdeburg am Montag mitteilte.

Demnach war der 32-Jährige schon im Mai 2022 wegen eines Straßenverkehrsdelikts zu einer Geldstrafe von 7025 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 115 Tagen verurteilt worden. Der Mann hatte aber lediglich 1830 Euro bezahlt und war später unauffindbar. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft Leipzig im Mai Haftbefehl erlassen.

Weil er bei der Verhaftung am Samstag die restliche Geldstrafe von 5185 Euro nicht begleichen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Schließlich zahlte der Chef des Mannes für seinen Mitarbeiter den noch offenen Betrag.