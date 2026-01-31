Spikes sind in Berlin aktuell kaum zu bekommen. Warum die Händler Schwierigkeiten haben, neue Ware zu beschaffen.

Berlin - Wegen der seit Tagen anhaltenden Glätte ist die Nachfrage nach Spikes für Schuhe in Berlin groß. „Also wer noch welche hatte, hat sie jetzt nicht mehr im Laden“, erklärte der Geschäftsführer des Berliner Handelsverbands, Nils Busch-Petersen. Weil die Winter der vergangenen Jahre eher mild ausfielen, sei der Einzelhandel auf die hohe Nachfrage nicht vorbereitet. „Es gibt ja kaum jemanden, der das führt. Das sind ein paar Sportartikelgeschäfte, ein paar Outdoor-Läden.“

Überall ausverkauft

Die ohnehin niedrigen Bestände seien „ruckzuck ausverkauft gewesen“, berichtet Busch-Petersen. „So weit ist es jetzt schon auch ein Glücksfall, wenn man noch welche kriegt.“

Auf Nachschub ist kaum zu hoffen: Neue Ware innerhalb weniger Tage zu bekommen, sei nicht möglich. Busch-Petersen geht davon aus, dass Spikes in aller Regel importiert werden. „Insoweit wird das einen langen Weg haben.“ Er appelliert an alle Verantwortlichen: „Räumen und streuen. Wenn das alle ordentlich tun, dann brauchen wir keine Spikes.“

Gehwege seit Tagen spiegelglatt

Die Sprecherin des Berliner BG Unfallkrankenhauses, Angela Kijewski, hält Spikes zwar für die beste Variante, empfiehlt aber in jedem Falle vernünftiges Schuhwerk. Und den „Pinguingang“: Mit dem Oberkörper etwas nach vorn gebeugt sowie mit leicht gebeugten Knien über vereiste Flächen gehen.

Im Berliner BG Unfallkrankenhaus werden derzeit täglich 30 bis 40 Menschen nach Glätteunfällen behandelt - häufig wegen Knochenbrüche der Hände, aber auch Gehirnerschütterungen durch Stürze auf den Hinterkopf und Gesichts- und Hüftverletzungen.