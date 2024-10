Maria Luisa Grohs wird an den Mandeln operiert und fehlt daher in zwei Länderspielen.

Berlin - Die deutschen Fußballerinnen müssen bei den kommenden beiden Länderspielen auf Torhüterin Maria Luisa Grohs verzichten. Die 23-Jährige vom FC Bayern München reist am Montag nicht zum Nationalteam, da sie sich in der nächsten Woche einer nicht aufschiebbaren Mandel-Operation unterziehen muss.

Als Ersatz nominierte der neue Bundestrainer Christian Wück erstmals Sophia Winkler (21) von der SGS Essen für das A-Team nach, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Die DFB-Frauen treffen am 25. Oktober (ab 20.30 Uhr/ARD) im Wembley-Stadion auf England sowie am 28. Oktober (ab 18.10 Uhr/ZDF) in Duisburg auf Australien.