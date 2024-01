Eigentlich hat sich die Hochwasserlage stabilisiert. Doch der Regen hört nicht auf. So steigen auch die Wasserstände in einigen Hochwasserregionen wieder - und es könnte mancherorts noch schlimmer kommen.

Sandsäcke liegen an einer Landstraße am Ortseingang von Sandkrug bei Oldenburg.

Hannover/Bremen - Seit eineinhalb Wochen haben Niedersachsen und Bremen mit dem Hochwasser zu kämpfen - noch immer ist die Situation herausfordernd. „Wir haben eine Lage, die in den letzten Tagen immer wieder mit drei Worten zusammengefasst werden konnte: kritisch, aber stabil“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch. Er sprach von gewaltigen Wassermassen.

Steigende Pegelstände an Hunte und Hase

Dauerregen droht die Situation in einigen Regionen nun wieder zu verschärfen. Vor allem in den Einzugsgebieten der Hunte bei Bremen und Hase im Emsland seien Wasserstände wieder gestiegen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in seinem Lagebericht am Mittwochvormittag mit. Generell werde an vielen Pegeln immer noch die höchste Meldestufe angezeigt - etwa auch an Aller, Leine und Oker.

In den kommenden Stunden würden vor allem in den Unterläufen der Flüsse die Wasserstände steigen. An Hunte und Hase verschärfe sich die Lage kritisch, teilte der Landesbetrieb mit. Es sei weiterhin davon auszugehen, dass dort die höchsten Wasserstände der vergangenen Woche wieder erreicht oder übertroffen werden.

Auch im Oberlauf der Weser wird sich die Lage laut dem NLWKN mit steigenden Pegelständen in den kommenden Tagen wieder verschärfen. An Aller, Leine, Oker und Zuflüssen sowie weiteren Flussgebieten in dem Bundesland, wo das Wasser ebenfalls wieder steige, würden die Scheitelwasserstände der vergangenen Tage vermutlich nicht wieder erreicht.

Kaum mehr Sandsäcke in Niedersachsen

Für die Hochwasserbekämpfung greift Niedersachsen inzwischen auch auf die Reserven von Sandsäcken aus anderen Bundesländern zurück. Bis auf einen kleinen Rest sei die eigene Reserve von rund 1,9 Millionen eingelagerten Sandsäcken seit Beginn der Hochwasserlage vor Weihnachten mittlerweile abgerufen worden, teilte der zuständige Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Land hat inzwischen aber rund 1,5 Millionen weitere Sandsäcke aus anderen Bundesländern erhalten.

Das Innenministerium in Hannover hat diese Sandsäcke über das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern organisiert. Nordrhein-Westfalen hilft demnach mit rund 500.000 Sandsäcken, Mecklenburg-Vorpommern mit rund 330.000. Etwa 250.000 Sandsäcke kommen aus Schleswig-Holstein und rund 400.000 Säcke aus Hessen. Mit den Sandsäcken werden etwa Deiche verstärkt.

Mit Pumpen, Sandsäcken und mobilen Deichen gegen das Hochwasser

Bis zu 15 Sandsäcke können sich Anwohner von besonders betroffenen Straßen in Oldenburg abholen. „Mit diesen Sandsäcken können die betroffenen Anwohnenden an ihren Häusern Öffnungen wie Kellerzugänge und Türen abdichten“, teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Wegen des Hochwassers müssen sich in Oldenburg weiterhin mehrere Hundert Menschen auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten. Einsatzkräfte haben zuletzt einen mobilen Deich auf rund zwei Kilometer Länge errichtet, falls der Huntedeich den Wassermassen nicht mehr standhalten kann.

Auch Celle wappnet sich mit einem mobilen Deich als „zweite Verteidigungslinie“. Er soll im Notfall den eintretenden Wassermengen rund um den Osterdeich trotzen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der Zustand des Damms werde durchgehend begutachtet - Feuerwehr und Deichläufer hätten die ganze Nacht über Wache gehalten. Die Pegelstände seien trotz des Regens stabil, die Gefahr aber noch nicht gebannt.

Ähnlich war die Lage am Mittwoch in den Hochwassergebieten von Lilienthal bei Bremen. Die Pegelstände seien zuletzt leicht zurückgegangen, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Es stünden aber weiterhin ganze Straßenzüge unter Wasser, noch immer könnten viele Menschen nicht in ihre evakuierten Häuser zurückkehren. Mit Pumpen bemühen sich die Einsatzkräfte, die Wassermassen in den Griff zu bekommen.

Hochwasserhelfer von Arbeit freistellen

Landesweit seien deutlich mehr als 100.000 Helferinnen und Helfer im Einsatz, sagte Ministerpräsident Weil. Er appellierte an Unternehmen, sie weiterhin von ihrer eigentlichen Arbeit für die Bewältigung der Hochwasserlage freizustellen. Dieser Appell gelte für die kommenden Tage und notfalls auch in der nächsten Woche, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Mittwoch. Unternehmen hätten das Recht, sich die ihnen durch den Ausfall der Mitarbeiter entstehenden Schäden erstatten zu lassen. Das Land werde versuchen, hierfür einen pragmatischen Weg zu finden, hieß es.

Niedersachsen will Hochwasserhilfen prüfen

Niedersachsens Landesregierung will darüber hinaus prüfen, wie man vom Hochwasser Betroffenen finanziell helfen kann. Man könne den Großteil der Schäden aber noch nicht beziffern, weil sie noch unter Wasser seien, sagte Weil. Eine Möglichkeit könnten dem SPD-Politiker zufolge sogenannte Billigkeitsleistungen sein. Diese habe es beim Hochwasser 2017 gegeben. Laut Weil umfassten diese Leistungen damals zehn Millionen Euro. Eine Größenordnung für die möglichen neuen Hilfen nannte er zunächst nicht.

Auf Bundesebene haben derweil SPD-Haushaltspolitiker ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse ins Gespräch gebracht. „Das Hochwasser richtet gerade in Niedersachsen immense Schäden an“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz dem „Spiegel“. „Für diese Kosten könnten wir die Schuldenbremse aussetzen.“ Daran habe das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts geändert, meint auch der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dennis Rohde. „Ob wir diese finanzielle Dimension erreichen, werden wir jetzt genau prüfen“, sagte er dem Magazin „Stern“.

Experte: Hochwasser-Ereignisse in Zukunft wohl öfter

Experten fordern als Konsequenz aus dem Hochwasser ein Umdenken beim Schutz vor Überschwemmungen. „Im Zuge des Klimawandels, wo sich die Hochwasser-Prozesse ändern werden, werden wir sicher andere Arten von Hochwässern in Zukunft sehen“, sagte Ralf Merz, Hydrologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle (Saale), am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. „Solche langen Hochwasser-Ereignisse wird es auch in Zukunft sicher öfter geben.“

Viele Schäden könnten vermieden werden, sagte der Hydrologe. Merz zufolge sollte darüber nachgedacht werden, ob der aktuelle Hochwasserschutz so noch funktioniere. „Denn vielleicht ist jetzt das, was wir aus der Vergangenheit gelernt haben, nicht immer eine gute Maßnahme für die Zukunft.“ Der Experte verwies zum Beispiel darauf, dass es nun viel weniger Flussauen gebe - also natürliche Überschwemmungsgebiete.

Auswirkungen auf Wildtiere

Auch viele Wildtiere leiden derzeit unter dem Hochwasser. „Wenn das Hochwasser zu schnell kommt, kommen viele Maulwürfe auch nicht rechtzeitig aus ihrem Bau heraus“, sagt Jenifer Calvi von der Deutschen Wildtier Stiftung. Bei einem langsamen Anstieg schafften es manche der Tiere noch umzuziehen, und zwar über die Erde. Insekten seien ebenfalls durch Überschwemmungen gefährdet: Eier vieler Wildbienen, Larven mancher Käfer und zahlreiche junge Hummelköniginnen überwintern im Boden - sie alle seien bei Hochwasser verloren.

Andere Tiere sind laut Wildtier Stiftung Überschwemmungen gewohnt: Rehe, Hirsche, Wildschweine und Füchse ziehen sich dann an halbwegs trockene Orte im Wald zurück - zumindest in Gebieten, wo das möglich ist. Hase, Reh und Fuchs müssten bei Hochwasser oft aber auch auf Deiche steigen, um sich zu retten, betont Calvi. Wenn da zu viele Schaulustige seien, könne es sein, dass sie zurück ins Wasser laufen und ertrinken. „Jeder Mensch, der nichts auf den Deichen zu suchen hat, sollte sie daher meiden.“

Weniger Regen in den nächsten Tagen

Heftige Regenfälle verschärften örtlich zuletzt die ohnehin angespannte Hochwasserlage. Die größten Mengen seien zwischen Ostfriesland und der Elbe gefallen, sagte Mareike Pohling vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. In dieser Region waren es nach Angaben der Meteorologin örtlich 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden, in Hannover 22 Liter. Am Mittwoch sollte es weiterhin zu Niederschlägen kommen, aber nicht mehr in der Menge, sagte Pohling.

Am Donnerstag soll es im Großteil von Niedersachsen laut Wetterdienst meist trocken bleiben. Nur im Süden des Bundeslandes werde leichter Regen erwartet. Am Freitag sinken die Temperaturen, es ist auch mit Schnee zu rechnen. Für das Wochenende ist eine leicht Entspannung abzusehen. Es seien keine hochwasserrelevanten Niederschläge vorhergesagt, teilte der NLWKN mit Verweis auf den Deutschen Wetterdienst mit. „Mein Wunschzettel bestände aktuell aus einem Wort: Sonne“, sagte Ministerpräsident Weil.