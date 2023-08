Kein Wildschwein Nach Raubtier-Alarm in Berlin: Polizei muss wegen angeblicher Mammut-Sichtung ausrücken

Eine mutmaßliche Löwin hielt die Rettungskräfte in Berlin und Umgebung im Juli in Atem. Nachdem die Beamten Entwarnung geben konnten, häuften sich in ganz Deutschland Fälle von angeblichen Wildtiersichtungen. So auch in Rheinland-Pfalz.