Das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen sieht Rassismus in der Gesellschaft als einen Grund dafür, dass Menschen mit ausländischer Herkunft Sachsen-Anhalt verlassen.

Magdeburg/Halle - Das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen hat den Wegzug von Menschen mit Migrationshintergrund aus Sachsen-Anhalt beklagt. Von 180.000 Menschen mit ausländischer Herkunft lebe die Hälfte erst seit vier Jahren in Sachsen-Anhalt, sagte Geschäftsführer Mamad Mohamad dem Mitteldeutschen Rundfunk. „Ich bin ja mittlerweile 28 Jahre hier. Ich gucke nach rechts und nach links: Ich finde niemanden, der mit mir gekommen ist, es sind alle weggezogen“, so Mohamad. „Es gibt eine Abwanderung, wir sind kein Einwanderungsland, wir sind ein Zuweisungsland in Sachsen-Anhalt.“

Der Geschäftsführer forderte einen Blick auf die Ursachen. Eine Antwort sei, dass es „in einem großen Teil der Gesellschaft“ in Sachsen-Anhalt Rassismus und einen Rechtsruck gebe, sagte Mohamad. Dies zeige sich unter anderem am Mitgliederwachstum der AfD. „Ich finde das irgendwie ein bisschen beängstigend.“