Berlin - Die Malerin und Herausgeberin Cordula Güdemann ist tot. Die Künstlerin starb im Alter von 68 Jahren am vergangenen Mittwoch in Berlin, wie der Verbrecher Verlag mitteilte.

„Cordula Güdemann war eine herausragende figurative Malerin, die die politische Auseinandersetzung nicht scheute, sondern im Gegenteil ihre Kunst als ebenso politisch verstand wie ihr gesellschaftliches Engagement“, heißt es in der Mitteilung. Als Lehrerin, als Malerin und als Herausgeberin von Werken ihres 2010 gestorbenen Ehemannes Peter O. Chotjewitz sei sie für viele Menschen prägend gewesen.

Professorin für Malerei

Cordula Güdemann wurde 1955 in Wehr in Baden geboren. Sie studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und an der Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Dieter Krieg, dessen Schule prägend für sie war. Für ihre Werke erhielt sie 1985 den Villa-Romana-Preis, 1987 das Stipendium des Kunstfonds Bonn, 1988 das Karl Schmidt-Rottluff Stipendium und 1990 das Stipendium der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo.

Ab 1995 wirkte sie als Professorin für Malerei an der ABK Stuttgart. 2021 ging sie als Professorin in den Ruhestand und verbrachte ihre letzten Lebensjahre auf Usedom.