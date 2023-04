Leuna - Ein ästhetisches Spiel aus Mikro und Makro sowie feine Motive aus Biotechnologie, Neurologie und Genetik: Den besonderen Werken der jungen Künstlerin Chiara Hofmann widmet die Galerie im Kulturhaus Leuna eine Ausstellung. Nach der Eröffnung von „Zwischen Korn und Kohle“ am Donnerstag werden die Malereien und Grafiken bis 12. Mai präsentiert. Hofmann ist den Angaben zufolge im Jahr 2000 in Berlin geboren. Sie begann 2019 ein Malerei-Studium an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, wechselte aber im vergangenen Herbst an die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wie sie weiter Malerei studiert.

Die junge Frau habe sich ihr Atelier in einer Sandsteinscheune in ihrem Wohnort Wünsch eingerichtet, einem Ortsteil von Mücheln im Saalekreis. Hauptsächlich male Hofmann mit Eitempera und Öl auf Leinwand, hieß es. Wichtig sei ihr die Kombination von klassischen Maltechniken mit neuen Technologien. So kratzt sie den Angaben zufolge beispielsweise mit einem scharfen Skalpell unter starker Vergrößerung feine Strukturen ein. Die Basis ihrer Kunst bilde ihr Blick auf den Menschen und ihr Interesse am Leben auf dem Land. Ihre Arbeiten seien bereits bei Einzel- und Gruppenausstellungen sowie auf Kunstmessen zu sehen gewesen, etwa in Bonn und Konstanz.

Die Kunstgalerie im Kulturhaus Leuna besteht eigenen Angaben zufolge seit 1998. Sie bietet rund 250 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die Galerie im Saalekreis stellt die Werke regionaler Künstlerinnen und Künstler aus, zeigt aber auch internationale zeitgenössische Kunst.