Berlin - Schlagersängerin Maite Kelly will Frauen dazu ermutigen, sich untereinander mehr zu fördern. „Leider wurde ich immer mehr von Männern als von Frauen gefördert. Ich versprach mir selbst, das als Unternehmerin anders zu tun, denn das ist eigentlich wirklich traurig“, sagte die 43-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

In den letzten Jahren habe sie immer wieder gemerkt, dass es Systeme gibt, „die Frauen kleinhalten“. Sie weigere sich jedoch, sich auf diese einzulassen, so die Sängerin. „Es ist wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft kluge Mütter haben, die nicht in solchen Systemen - wie beispielsweise Minijobs - festgehalten werden.“

Ihre Mutterschaft und auch das Alleinstehen hätten ihr in den vergangenen Jahren die Kraft dafür gegeben, in einer von Männern dominierten Welt erfolgreich zu sein, sagte Kelly. „Wir Frauen haben immerhin die Stärke der sanften Vernunft und die des Fürsprechens. Wie Wasser können wir mit der nötigen Kraft durch Mauern fließen.“

Blicke sie auf ihre Karriere, merke sie, dass ihre Kraft begrenzt ist, sagte die gebürtige Berlinerin. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass meine Schaffenskraft für sieben Alben reicht.“ Ihr in diesem Jahr erschienenes viertes Album „Love, Maite - Das Beste... bis jetzt!“ sei deshalb eine bewusst gesetzter Zwischenpunkt.

Mit dem Best-Of-Album will Kelly ab dem 9. November durch Deutschland touren. „Noch vor vier Jahren waren meine Shows nicht so Hit-geladen wie diese.“ Ihr Rezept zum Erfolg sei die Kombination von Authentizität und Kommerzialität: „Das funktioniert, wie man zum Beispiel an Udo Lindenberg oder Taylor Swift sehen kann.“ Neben dem Eröffnungskonzert in Köln sind weitere Auftritte in Dortmund, Leipzig, Hamburg und Berlin geplant.

Als Kind von Dan und Barbara-Ann Kelly war Maite Kelly schon als Kind Teil der 1974 gegründeten Musikgruppe The Kelly Familiy. Als Schlagersängerin feierte sie unter anderem Erfolge mit den Liedern „Warum hast Du nicht nein gesagt“ und „Sieben Leben für dich“.