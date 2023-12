Meiningen - Thüringens SPD-Chef Georg Maier hat einer Koalition mit CDU und FDP, die mit wechselnden Mehrheiten agieren müsste, eine Absage erteilt. „Ihr könnt euch eine Deutschlandkoalition mit wechselnden Mehrheiten abschminken. Das ist mit uns nicht zu machen“, sagte der 56-Jährige am Samstag auf einem Landesparteitag in Meiningen. Maier spielte damit indirekt auf die Senkung der Grunderwerbsteuer in Thüringen an, die die oppositionelle CDU mit Stimmen der FDP und der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften AfD im Landtag durchgesetzt hat.

Maier, der auch Innenminister ist, bekräftigte den Regierungsanspruch der Thüringer Sozialdemokraten. Sie regieren seit 2014 mit einer kurzen Unterbrechung zusammen mit der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow und den Grünen. Seit 2020 ist es eine Minderheitskoalition, die auf Kompromisse mit der Opposition im Landtag angewiesen ist.

Ziel bei der Landtagswahl 2024 müsse es sein, so stark zu werden, dass mit der SPD stabile demokratische Mehrheiten gebildet werden könnten. „Wir können uns nicht darauf verlassen, dass es der Ministerpräsident irgendwie richten wird“, so der SPD-Chef. Wichtig sei, die derzeitige politische Blockade in Thüringen durch unklare Mehrheiten aufzubrechen und zu verhindern, dass die AfD mit einem „lupenreinen Faschisten“ an der Spitze die Demokratie Schritt für Schritt aushöhle. In einer repräsentativen Umfrage im November lag die SPD bei neun Prozent.