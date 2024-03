Bad Salzdetfurth - In Erinnerung an Tausende gequälte und getötete Kurkinder wird in Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim am Samstag (14.00 Uhr) eine Gedenkstele eingeweiht. Das Mahnmal soll nach Angaben der Diakonie Niedersachsen insbesondere an Stefan, Kirsten und André erinnern, die 1969 in der Kinderheilanstalt in der Kleinstadt ums Leben kamen. Der dreijährige André wurde damals in dem Heim Waldhaus von drei älteren Jungen totgeprügelt, der siebenjährige Stefan erstickte an Erbrochenem und Kirsten starb infolge einer Infektion. Bei allen Todesfällen könne man zumindest ansatzweise Fahrlässigkeit unterstellen, heißt es in einer Studie, die die Diakonie dazu in Auftrag gab. Das Kurheim wurde von einer Vorgänger-Organisation der Diakonie betrieben.

Nach Angaben der Initiative Verschickungskinder handelt es sich um die bundesweit erste Einweihung einer Gedenkstele in Erinnerung an das Leid der Kurkinder. Zwischen 1950 und 1980 habe es eine Massenverschickung gesunder Kinder gegeben, sagte Anja Röhl, Gründerin der Initiative. Danach sei die Zahl der Kinderkuren extrem zurückgegangen. Allerdings habe es noch bis Mitte der 90-er in verbliebenen Kinderkurheimen brutale Umgangsformen gegeben. Viele Betroffene berichten von körperlichen und seelischen Misshandlungen, etwa Redeverbot, Schlafzwang und Schikanen beim Essen.