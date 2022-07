Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Cremlingen - Ein Mähdrescher ist bei der Feldarbeit in der Gemeinde Cremlingen in Brand geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war vermutlich ein technischer Defekt Auslöser des Feuers. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, ehe das Feuer auf das ganze Feld übergreifen konnte. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 350.000 Euro.