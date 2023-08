Hannover - Ein Mähdrescher hat sich am Mittwochmorgen in einer Baustelle auf dem Südschnellweg in Hannover festgefahren und für kilometerlangen Stau gesorgt. Die Autos hätten sich auf einer Länge von fast vier Kilometern gestaut und gut 20 Minuten gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen rolle der Verkehr aber wieder. Im Süden Hannovers soll der Ausbau der Schnellstraße helfen, den oftmals stark stockenden Verkehr zu entzerren. Geplant ist ein neuer Tunnel, der in den kommenden Jahren eine marode Brücke ersetzen soll. Wegen des umstrittenen Projekts gibt es immer wieder Streit mit Umweltschützern.