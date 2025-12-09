Mehr als 1.000 Lichtfiguren und 15.000 Lichter verwandeln den Zoo in Halle in ein buntes Fantasy-Abenteuer. Was Besucher auf dem magischen Rundweg erwartet.

Die neuen Lichtinstallationen im Bergzoo Halle sind vom 12. Dezember bis 1. März zu sehen. (Archivbild)

Halle - Im Bergzoo Halle beginnen am Wochenende die Magischen Lichterwelten. Auf einem mehr als zwei Kilometer langen Rundweg stehen nach Angaben des Zoos rund 1.000 Lichtfiguren. Insgesamt erstrahlten rund 15.000 einzelne Lichter.

Die teils gigantischen Figuren werden laut Zoo von chinesischen Laternenkünstlern in monatelanger Handarbeit aus Metall und Stoff angefertigt. Die Ausstellung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Fantasy Island“ und zeigt unter anderem Fabelwesen wie Drachen, Elfen, Zwerge, Trolle oder Hexen. Die Lichterwelten laufen vom 12. Dezember bis zum 1. März.