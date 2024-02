Magdeburg - Nach dem verlorenen EM-Finale gegen Frankreich will der dänische Kreisspieler Magnus Saugstrup beim SC Magdeburg schnell den Schalter umlegen. „Wir waren einen Monat weg und hatten einen anderen Spielstil. Jetzt müssen wir schnell zurück in den SCM-Stil, wenn wir gewinnen wollen“, sagte der ins Allstar-Team gewählte Saugstrup vor dem Viertelfinalspiel im DHB-Pokal an diesem Sonntag (18.00 Ihr/Dyn) der „Magdeburger Volksstimme“ (Donnerstag).

Bei der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen die Rhein-Neckar Löwen um Deutschlands Spielmacher Juri Knorr will sich der SCM zugleich für die 34:36-Endspielniederlage nach Siebenmeterwerfen revanchieren. Die bei der Europameisterschaft abgestellten SCM-Spieler werden am Donnerstag erstmals zum Training in der Getec-Arena zurückerwartet. Offen ist derzeit immer, wie lange Gisli Kristjansson ausfällt. Der 23 Jahre alte Rückraumspieler hatte sich in der vorletzten Partie Islands bei der EM gegen Kroatien in der Anfangsphase am linken Fuß verletzt und konnte nicht weiterspielen.