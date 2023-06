Köln - Der deutsche Handball-Vizemeister SC Magdeburg hofft beim Final4-Turnier in Köln auf den zweiten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte nach 2002. Im Halbfinale trifft das Team von Trainer Bennet Wiegert, der vor 21 Jahren als Spieler dabei war, am Samstag (15.15 Uhr/DAZN) auf Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln im Anschluss (18.00 Uhr/DAZN) Paris Saint-Germain und der polnische Meister Industria Kielce mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff. Das Finale steigt am Sonntag.