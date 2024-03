Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg haben das Bundesliga-Topspiel gegen die Füchse Berlin gewonnen und einen großen Schritt in Richtung deutsche Meisterschaft gemacht. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Sonntag gegen den Hauptstadt-Club 31:28 (16:15) durch und revanchierte sich so für die Niederlage in der Hinrunde. Mit 40:6 Zählern bleibt der SCM zwar vorerst Tabellenzweiter, hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto als die Berliner (41:7).

Bester Werfer für die Mannschaft von Bennet Wiegert, die auch ihr zwölftes Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison gewann, war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren. Für die Füchse war Lasse Andersson mit neun Treffern vor 6600 Zuschauern am erfolgreichsten.