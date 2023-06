Magdeburg - Die Stadt Magdeburg hat den früheren Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) zum Ehrenbürger der Landeshauptstadt ernannt. Das habe der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, teilte die Stadt am Freitag mit. In der Begründung hieß es, dass die Stadt in den letzten Jahrzehnten eine großartige Entwicklung genommen habe. Dies habe sie der erfolgreichen Amtsführung des Alt-Oberbürgermeisters zu verdanken.

Trümper war von 2001 bis 2022 Oberbürgermeister von Magdeburg. Er ist der 47. Ehrenbürger der Stadt. Ihm werden vor allem große Verdienste bei der Ansiedlung von Intel zugeschrieben sowie beim Krisenmanagement des Hochwassers 2013. Trümper wurde im April dieses Jahres bereits das Bundesverdienstkreuz verliehen.