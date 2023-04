Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg wird gegen den Hamburger SV einen Zuschauerrekord aufstellen. Das Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ist mit 27.050 Fans ausverkauft, so viele waren noch nie bei einer FCM-Partie in der MDCC-Arena. „Wir werden eine außergewöhnliche Atmosphäre haben. Das ist ein toller Rahmen für so ein Spiel“, sagte Trainer Christian Titz. Der frühere HSV-Trainer betonte, dass auch die Gäste viele Fans im Magdeburger Raum haben, was zur guten Stimmung beitragen wird.

Der auf Relegationsplatz drei stehende HSV kommt als zweitstärkste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga nach Magdeburg. Der FCM schöpfte jüngst beim Erfolg in Braunschweig Selbstvertrauen, mit nun 35 Punkten ist der Klassenerhalt wohl nur eine Frage der Zeit. Eine Marke, mit der man sicher auch in der kommenden Saison Zweitligist ist, hat Titz trotzdem nicht im Kopf: „Ich finde, dass es im Fußball nicht ratsam ist, wenn man vor Spielen in Punkten denkt. Wir sind immer gut gefahren, nicht zu weit in die Zukunft zu schauen. Der Fokus liegt nur auf dem Spiel gegen den HSV.“