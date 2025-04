Magdeburg - Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr soll die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder am selben Ort stattfinden. Der Stadtrat der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt stimmte mit großer Mehrheit in einer Sondersitzung einer Vorlage der Stadtverwaltung zu. „Der Anschlag in 2024 sollte nicht dazu führen, dass 2025 in Magdeburg als Landeshauptstadt kein Hauptweihnachtsmarkt stattfindet“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Auch wenn der Alte Markt durch den Anschlag emotional belastet sei, erscheine die Durchführung dort dennoch sinnvoll und geeignet. Am 20.12., dem Tag des Anschlags, soll ein Gedenktag stattfinden und der Weihnachtsmarkt geschlossen bleiben.

Bei dem Anschlag kurz vor Weihnachten war ein 50 Jahre alter Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast, bevor er von der Polizei festgenommen wurde. Sechs Menschen wurden dabei getötet, rund 300 Menschen zum Teil schwer- und schwerstverletzt. Neben den juristischen Ermittlungen laufen auch Sonder- und Untersuchungsausschüsse des Landtags und des Magdeburger Stadtrats.