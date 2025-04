Ein 76-Jähriger ist in Magdeburg mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Die Polizei schließt Fremdeinwirkung aus – die Ursache ist noch unklar.

Der Magdeburger starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Magdeburg - Ein 76 Jahre alter Mann ist in Magdeburg mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt und gestorben. Die Ursache sei derzeit noch unklar, eine Fremdeinwirkung könne jedoch ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin

In den frühen Morgenstunden kam der Wagen des Mannes im Stadtteil Alt Olvenstedt auf Höhe einer Kreuzung nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Hauswand. Der Magdeburger wurde in seinem Auto eingeklemmt, trotz Rettungsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle.