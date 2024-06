Köln - Gleich zwei deutsche Vereine kämpfen am Wochenende in Köln um den Sieg in der Champions League. Im Halbfinale am Samstag trifft zunächst Titelverteidiger SC Magdeburg auf den dänischen Champion Aalborg HB (15.00 Uhr/DAZN und Dyn). Im zweiten Vorschlussrunden-Duell bekommt es im Anschluss (18.00 Uhr/DAZN und Dyn) der THW Kiel mit Rekordsieger FC Barcelona zu tun. Magdeburg gewann die Trophäe bisher zweimal, Kiel triumphierte sogar viermal in der Königsklasse.