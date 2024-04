Die Mannschaft des 1. FC Magdeburg wirkt nach drei Niederlagen in Serie verunsichert. Das ist für den in die Kritik geratenen Trainer aber kein Grund, am System etwas zu ändern.

Magdeburg - Trotz der kritischen Tabellensituation denkt Trainer Christian Titz von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg weiter positiv. Nach drei Niederlagen in Serie mit 0:11 Toren will Titz an seinem System mit viel Ballbesitz weiter festhalten. Ein Wellenverlauf gehöre im Saisonverlauf einfach dazu, sagte Titz am Donnerstag vor der Partie seines Teams am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei der SG Elversberg. Magdeburg rangiert vor dem 28. Spieltag nur noch drei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz.

Zuletzt hatte sein Team mit seiner Spielweise nicht überzeugt. „Ich bin jetzt lang genug im Fußball drin, wenn wir gewinnen, wird es etwas positiver gesehen. Wenn wir verlieren, werden die Dinge interpretiert, woran es gelegen hat“, sagte Titz, der in die Kritik geraten ist. Präsident Jörg Biastoch hatte sich jedoch bereits nach dem 0:7 beim Karlsruher SC hinter die sportliche Führung des Zweitligisten gestellt. „Ich habe höchstes Vertrauen in die Kompetenzen von Sportgeschäftsführer Otmar Schork und Chefcoach Christian Titz und des gesamten Trainerteams“, sagte Biastoch.

Titz sieht eine Variabilität in seinem Team, die sich auch an den unterschiedlichen Pressinghöhen der Gegner orientiere. „Wir wissen genau, dass wir Spieler haben, die diese Variabilität haben“, sagte der Trainer.