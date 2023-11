Magdeburg - Die Landeshauptstadt Magdeburg beginnt mit der Suche nach Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für die Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni 2024. Es werden etwa 2000 Personen benötigt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Gesucht werden wahlberechtigte Menschen ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in Magdeburg. Sie sollen in den 137 Wahllokalen und voraussichtlich 121 Briefwahlvorständen tätig werden. Sie sorgen tagsüber für den reibungslosen Ablauf der Wahl und zählen ab 18.00 Uhr die abgegebenen Stimmen aus. Für die Tätigkeit gibt es den Angaben zufolge ein sogenanntes Erfrischungsgeld.